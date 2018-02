© Copyright : DR

Des démarches ont été entreprises pour accélérer les mesures administratives nécessaires en vue du rapatriement des dépouilles de trois Marocains décédés dans un incendie à Sharjah, aux Emirats Arabes Unis.

Des contacts ont été établis avec l'ambassade du Maroc à Abou Dhabi et le consulat général à Dubaï pour accélérer les mesures administratives nécessaires en vue du rapatriement des dépouilles d'une citoyenne marocaine et de ses deux enfants ayant péri dans un incendie à Sharjah, aux Emirats Arabes Unis, et de leur inhumation à Casablanca, indique mardi le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration.

Aussitôt informé du décès par asphyxie d'une citoyenne marocaine et de ses deux enfants suite à un incendie dans le bâtiment où ils résidaient dans la ville de Sharjah, et dans le cadre de l'accompagnement des Marocains du monde en situation difficile, le ministère est entré en contact avec l'ambassade du Royaume à Abou Dhabi et avec le consulat général à Dubaï en vue d'accélérer les mesures administratives nécessaires pour le rapatriement des dépouilles des trois ressortissants marocains victimes de cet incendie, et de leur inhumation à Casablanca, souligne le ministère dans un communiqué.

Une Pakistanaise et un Indien ont également péri dans cet incendie, qui a aussi fait 16 blessés, dont neuf éléments des équipes de sauvetage et un autre de la défense civile.