Immigration clandestine et traite humaine: nouvelles arrestations à Tan-Tan et Laâyoune

© Copyright : mohamed Elkho-Le360

Six personnes ont été arrêtées dans les villes de Tan-Tan et Laâyoune pour leur implication présumée dans une affaire d’immigration clandestine et de traite humaine, annonce ce dimanche 8 septembre la DGSN. Les détails.