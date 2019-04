© Copyright : DR

Casablanca est-elle réellement une "Cité intelligente", comme aime à le claironner son maire, contre toute attente et en toutes circonstances? Prend-il ses désirs pour des réalités? De qui vous moquez-vous donc, Monsieur le maire de ma ville natale?

Lundi 28 avril, 10h30, Gare de Casa-port. Le Train Navette Rapide (TNR) débarque sans grand bruit, si ce n'est celui des pas cadencés qui, au contact du marbre couvrant le sol de cet imposant édifice de l'ONCF, produisent un son quasi-similiaire à celui d'hommes en uniforme. Tout le monde a hâte d'être au rendez-vous: boulot, service des visas, entretien d'embauche, rendez-vous médical... Mais tout semble "se liguer" pour que ce ne soit pas le cas!

Passons sur cette criée publique qui sert de décor habituel à l'esplanade de la gare: des chauffeurs de taxis organisés en file indienne mais hélant eux-mêmes les clients, sans jamais vous proposer le bon itinéraire. Las, les clients se rendent à l'amère évidence que rien ne changera, tant que les autorités ne seront pas intervenues pour faire respecter la loi qui veut que ce soit le client qui fixe le trajet, et non l'inverse! Mais là n'est pas le coeur du problème, du moins pour les initiés qui connaissent bien ces "préposés" censés être à leur service.

Le coeur du problème, ce sont ces incalculables barricades qui "s'invitent" sans crier gare sur votre trajectoire, pour vous faire dévier chaque fois de celle-ci! Ainsi, dès que vous sortez de Casa-Port, vous découvrirez que la seule voie reliant la gare à la "Kora ardyia" (ou ce qu'il en reste!), sans parler des boulevards Hassan II, Rachidi, Zerktouni ou encore Abdelmoumen, a, elle aussi, été bloquée! L'on est ainsi obligé de slalomer entre les ruelles de Derb Omar pour se retrouver, enfin, sur le boulevard Abdelmoumen, où les marteaux-piqueurs et autres non moins bruyantes pelleteuses creusent à n'en plus finir...

Voici ce que tout cela donne: 45 minutes pour parcourir rien que le trajet Casa-Port-Boulevard Abdelmoumen (4 kilomètres)! Presque l'équivalent du trajet Rabat-Casa (100 kilomètres)!

Un record de retard, quand on sait que le planificateur d'itinéraire, consulté par nos soins, chiffre à 10 minutes le trajet Casa-port-Boulevard Abdelmoumen!

Franchement...