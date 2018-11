© Copyright : DR

Kiosque360. Le 26 octobre, le ministre de l’Education nationale déclarait à 2 M que les nouveaux horaires scolaires seraient appliqués dès la reprise de l’école, le 7 novembre. Mais un nouveau communiqué de ce département indique que l’horaire normal sera conservé jusqu’au 12 novembre.

Afin d’éviter toute confusion après les vacances scolaires, le ministère de l’Education nationale a publié un communiqué dit explicatif, relatif aux horaires scolaires. Le département de tutelle indique qu’à la reprise, ce mercredi 7 novembre, les établissements scolaires continueront à appliquer l’horaire normal, dès 8 heures du matin. L’entrée en vigueur du nouvel horaire scolaire, dont le ministère avait donné les détails dans un précédent communiqué, n’entrera en vigueur qu’à partir du lundi 12 novembre. Les cours débuteront alors à 9 heures du matin.

Dans son édition du mardi 6 novembre, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que, suite au changement de l’horaire d’été, le ministère informe les parents d’élèves et les cadres pédagogiques et administratifs que le nouvel horaire ne prendra effet qu’à partir du lundi 12 novembre 2018. Le communiqué invite les personnes concernées à contacter les établissements scolaires ou les directions provinciales de l’enseignement pour de plus amples informations.

Pourtant, le ministre de l’Education nationale, Said Amzazi, avait, dans une intervention sur 2M, le 26 octobre, dévoilé les nouveaux horaires. Il avait alors déclaré qu’ils entreraient en vigueur «à partir du 7 novembre» et non pas le 12 novembre, comme rectifié dans le communiqué. Il est vrai qu’à l’époque, il était sous la pression d’une opinion publique en colère qui avait rejeté catégoriquement le maintien de l’horaire scolaire après la conservation de l’horaire d’été. Beaucoup de composantes de la société civile avaient crié au scandale en évoquant les graves répercussions qu’auraient ces horaires sur les élèves et leurs parents.

La Fédération des parents d’élèves a vivement réagi en publiant un communiqué virulent dans lequel elle rejetait aussi bien l’horaire d’été que l’horaire scolaire. Amzazi avait alors invité la Fédération à une réunion pour essayer de désamorcer la crise. Et c’est à la suite de cette réunion que les deux parties se sont mises d’accord sur les nouveaux horaires variables selon les saisons et le lieu de l’école. A cette époque, tout le monde, y compris Amzazi, avait convenu que les nouveaux horaires scolaires entreraient en application dès la rentrée, après les vacances, le mercredi 7 novembre.



La Fédération des parents d’élèves a annoncé avoir accepté ces propositions malgré la publication, deux jours auparavant, d'un communiqué dans lequel elle exprimait «son grand étonnement face à la décision gouvernementale et ses justifications équivoques», entre autres «éléments qui n'ont d'autre rôle que celui d'envenimer davantage la situation de l’enseignement». La Fédération a alors appelé le gouvernement à «un retrait immédiat de cette décision prise dans la précipitation et au retour à l’heure «naturelle» pour préserver la stabilité matérielle et morale des familles et la sécurité de leurs enfants».