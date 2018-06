© Copyright : DR

La semaine de la colère dans les hôpitaux publics se poursuit jusqu'au 15 juin. Cette action sera suivie par deux grèves nationales. Les détails.

Nouveau débrayage dans les hôpitaux publics. Le Syndicat indépendant des médecins du secteur public a entamé depuis lundi une mobilisation massive. Une semaine de la colère avec au programme «0 consultations» jusqu’au 15 juin, et deux grèves nationales les 26 et 27 juin et une deuxième les 18 et 19 juillet. A ces dates, l’ensemble des centres de santé publics seront paralysés à l’exception des urgences et de la réanimation.

El Mountadar El Alaoui, secrétaire général du syndicat, explique qu’il s’agit d’une protestation non conventionnelle à travers laquelle les médecins refusent d’assurer toute tâche en dehors de leur mission de base qui est celle de la prise en charge des patients.

Le syndicat demande l’attribution de l'équivalence du doctorat en médecine avec le doctorat d'Etat des autres filières, une mesure qui permettrait aux praticiens de percevoir des salaires selon l'indice 509, au lieu de l'indice 336 (salaire équivalent au niveau du master).