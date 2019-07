© Copyright : DR

Kiosque360. C’est désormais une affaire d’opinion publique. Personne ne sait qui est derrière ce profil. Néanmoins, il continue de hanter les réseaux sociaux alors qu’une série de plaintes vient d’être déposée contre lui.

Qui est «HamzaMonBb», ou qui est derrière ce personnage qui hante les réseaux sociaux? C’est la question que tous les Marrakchis, et même l’opinion publique au-delà de la ville ocre, se posent. Ses publications sur les réseaux sociaux, particulièrement «Snapchat» et «Instagram», lui ont même valu une série de plaintes déposées près le Parquet de Marrakech. Des plaintes déposées, entre autres, par des avocats et défenseurs des droits de l’Homme, précise le quotidien Assabah dans sa livraison du jeudi 1er août.

Tout le monde, souligne le quotidien, veut que les autorités enquêtent sur la personne, ou les personnes, qui sont derrière ce profil qui étale en public la vie privé des gens, quand il ne les diffame pas. Le secteur qui a le plus pâti des sorties de ce «fantôme» des réseaux sociaux est, de loin, celui des activités nocturnes, boîtes de nuit et discothèques notamment, précise le quotidien. C’est de ces endroits qu’il puise les sujets dont il fait, ensuite, ses choux gras sur les réseaux sociaux, au grand bonheur de ses fans dont le nombre a déjà franchi le million.

Depuis janvier, certaines personnalités de la ville ne cessent de s’accuser mutuellement d’être derrière ce personnage, dans le but de régler leurs comptes en public. Mais depuis, les doutes sur ce personnage ont fini par se dissiper et il s’est avéré que «HamzaMonBb» est, à la fois, proche de toutes ces personnes sans pour autant être aucune d’elle. Il choisit minutieusement le sujet et le timing de ses publications qui portent le plus souvent sur une personnalité connue du monde de la nuit dans la ville ocre. Il ne se contente par de relater les faits, mais il les met dans leur contexte tout en les saupoudrant d’un zeste de suspense, commente le quotidien.

Cependant, la personne derrière ce profil a enfin décidé d’ôter son masque. C'est du moins ce qu’elle affirme dans l’une de ses dernières sorties, il y a quelques jours, après avoir été informée des plaintes déposées contre elle. Elle se dit prête à la confrontation avec ses adversaires, à moins que ce ne soit là l’une des farces de ceux qui tireraient les ficelles dans les coulisses, ou de ceux qui ont pour objectif de monter l’opinion publique contre le personnage. Dans l’une de ses sorties, «HamzaMonBb» est même allé jusqu’à défier l’un de ses adversaires, assurant que ce qu’il avance est vrai et qu’il n’a pas peur d’éventuelles poursuites judiciaires.

Toujours est-il que l’opinion publique locale se demande pourquoi le Parquet n’a toujours pas décidé de réagir, souligne le quotidien. D’habitude, relève Assabah, le procureur du roi ouvre une enquête sur des publications sur les réseaux sociaux sur la base d’une simple dénonciation. Maintenant que cette affaire est devenu une affaire d’opinion publique, il serait temps que le Parquet s’en saisisse, écrit le quotidien. Et ce, soit pour sévir contre celui, ou ceux, qui sont derrière ce profil s'il y a diffamation, soit pour ouvrir une enquête sur les personnes concernées par ces faits si leur véracité est établie.