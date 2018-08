© Copyright : DR

Kiosque360. L’affaire des pèlerins marocains, livrés à eux-mêmes dans des conditions lamentables, continue d’enflammer les réseaux sociaux et de faire le chou gras des médias. Le ministère des Habous et des affaires islamiques est pointé du doigt.

Ils ont versé 60.000 dirhams chacun pour, une fois sur les Lieux saints, se retrouver livrés à eux-mêmes dans des conditions déplorables. Des dizaines de pèlerins marocains racontent ainsi, dans des vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux, leurs pénibles conditions de transport, de restauration et d'hébergement. Des témoignages poignants qui ont ému la Toile, rapporte le quotidien Akhbar Al Yaoum dans son édition de ce mardi 28 août. Des appels ont donc été lancés en vue d’organiser un mouvement de protestation devant le siège du ministère des Habous et des affaires islamiques à Rabat.

La réaction du département d’Ahmed Taoufiq, qui a démenti les informations véhiculées sur les réseaux sociaux, a d'ailleurs jeté de l’huile sur le feu. D'autant que, juste après la publication du communiqué du ministère des Habous et des affaires islamiques, d’autres vidéos bien plus choquantes ont été postées sur la Toile. Ces vidéos montrent des pèlerins marocains accomplissant le rituel dans l’humiliation, à proximité de toilettes et d'ordures. Ce spectacle désolant a été fortement dénoncé par les pèlerins marocains, leurs familles et plusieurs internautes qui appellent les autorités compétentes marocaines à assumer leurs responsabilités dans cette affaire qui ternit l’image du Maroc. Les pèlerins marocains évoquent, à ce propos, le message royal que le souverain leur avait adressé pour leur demander de «représenter leur pays comme il se doit». La gravité de l’affaire a poussé des internautes à demander aux pèlerins de se diriger directement, dès leur retour Maroc et en «Ihram», devant le siège du ministère des Habous et des affaires islamiques pour exprimer leur colère.