© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a donné ses instructions aux membres de la délégation officielle devant se rendre cette année au pèlerinage du Hajj.

Le roi Mohammed VI, a donné ses instructions aux membres de la délégation officielle devant se rendre aux Lieux Saints de l'Islam pour accomplir le rite du pèlerinage, pour assurer la coordination entre les différentes délégations de pèlerins marocains et leur apporter assistance et soutien pour qu'ils puissent accomplir leur rite dans les meilleures conditions.

C'est ce qu'a indiqué le Chef de la délégation, Hamou Ouheli, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, chargé du développement rural et des eaux et forêts.

"le roi nous a chargé, à cette occasion, de transmettre Ses fraternelles salutations au Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, Souverain du Royaume d’Arabie Saoudite ", a ajouté M. Ouheli dans une déclaration à la presse à l’issue de l’audience que le Souverain a accordée, lundi au Palais Royal à Tétouan, aux membres de la délégation officielle qui doit se rendre aux Lieux Saints de l’Islam pour accomplir le rite du pèlerinage au titre de l’année 1440 de l’Hégire.