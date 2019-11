© Copyright : DR

Deux semaines après la grâce royale qui leur a été accordée par le souverain, la journaliste Hajar Raissouni et son compagnon Rifaat Al Amine ont établi leur acte de mariage. C'était hier jeudi 31 octobre à Casablanca au bureau de leur avocat.

C'est officiel. La journaliste Hajar Raissouni et son fiancé, le Soudanais Rifaat Al Amine, sont désormais mari et femme. Les deux tourteraux ont signé leur acte de mariage hier jeudi 31 octobre, soit deux semaines après leur grâce royale.

Hajar Raissouni et Rifaat Al Amine avaient été condamnés le 30 septembre 2019 à un an de prison ferme et à 500 dirhams d'amende pour relations sexuelles hors mariage et avortement illégal. Le 16 octobre, ils ont bénéfié d'une grâce royale exceptionnelle.