Kiosque360. Le phénomène des drones survolant sans autorisation le ciel de Marrakech soulève moult interrogations chez la population et met les autorités compétentes en état d’alerte. Surtout que ces engins volants sont dotés de caméras sophistiquées.

Les drones envahissent le ciel de Marrakech. Ce phénomène commence à susciter des inquiétudes quant aux dangers que pourraient provoquer ces engins volants s’ils ne sont pas correctement pilotés à distance. De plus, ces appareils volants, qui survolent l’espace aérien de la ville, seraient dotés de caméras pointues qui pourraient filmer à distance et avec précision. Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui rapporte cette information dans son édition de ce mardi 20 août, ce phénomène a provoqué, dimanche, une alerte dans le corps de la gendarmerie royale, après l’apparition d’un engin piloté à distance qui survolait l’espace aérien de la ville, suscitant interrogations et inquiétudes chez la population de la ville Ocre.

Les investigations menées par les éléments de la gendarmerie royale ont conduit à l’interpellation du propriétaire de l’engin volant. Après interrogatoire, l’engin volant et ses équipements ont été saisis, alors que le mis en cause devait être déféré devant le parquet compétent. Ce phénomène commence prend de l’ampleur ces derniers temps, font remarquer les sources du quotidien. A ce propos, Al Ahdath rappelle que les autorités compétentes avaient déjà repéré et localisé un drone qui survolait à basse altitude la place emblématique de Jamaâ El afna, filmant les activités qui animaient l’espace. De même, l’ancienne médina de la ville a été le théâtre du survol d’un drone qui serait de la catégorie espionnage.

Les auteurs de ces pratiques, ajoutent les sources du quotidien, commencent à franchir les lignes rouges en lançant des drones dans des espaces jugés très sensibles. C’est le cas du drone qui a été repéré en train de survoler la résidence royale et ses parages dans la ville. Ce drone a été lancé par un touriste étranger à partir d’un site touristique. Ce qui a poussé le quotidien à s’interroger sur les circuits permettant à ces appareils d’être introduits dans le pays. Car, quel que soit son usage, le drone volant peut être dangereux s’il n’est pas correctement piloté.