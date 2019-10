© Copyright : DR

Kiosque360. La Direction générale de la Sûreté nationale mène une lutte sans merci contre la criminalité dans tout le territoire national. Les interventions des éléments de la police dans différentes villes du Royaume ont abouti à l’arrestation de nombreux criminels.

La Direction générale de la Sûreté nationale a déclaré la guerre aux criminels. Dans son édition de ce mercredi 16 octobre, le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribia nous apprend qu'elle a lancé des interventions dans toutes les villes du pays dans le but d’appréhender les criminels qui terrorisent la population.



C’est ainsi qu’à Casablanca, les services de police ont interpellé un grand nombre d’individus aux multiples antécédents judiciaires faisant l'objet d’avis de recherche au niveau national pour des affaires de trafic de drogue et de psychotropes, de coups et blessures, vols sous la menace d’arme blanche, dégradation du bien d’autrui. Cette opération a ciblé les quartiers de Derb Sultan, Derb El Kabir, Derb Chorfa, et Derb Telba.



Les prévenus, ajoute le média casablancais, ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d'élucider les circonstances de cette affaire et de déterminer tous les actes criminels qui leur sont reprochés.



Marrakech et Fès ont également contribué à l'effort intense déployé par les services de la DGSN pour lutter contre la criminalité. Plusieurs criminels ont été ainsi arrêtés dans plusieurs quartiers chauds des deux cités.