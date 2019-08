© Copyright : DR

Act4community Khouribga de l’OCP organise cet été l'opération «Vacances pour tous», avec des associations locales. En cet été 2019, 2000 enfants, âgés de 7 à 15 ans, de la ville minière de Khouribga et ses environs sont concernés. Au programme: pas moins de 14 destinations côtières, et des loisirs.

Initiée par le ministère de la Jeunesse et des sports, l'opération "Vacances pour tous" est également organisée cette année par Act4community Khouribga, une plateforme dynamique valorisant l'esprit communautaire créée par le groupe OCP.

Cette plateforme communautaire cible, en cet été 2019, pas moins de 2.000 enfants de la province de Khouribga, âgés de 7 à 15 ans, issus de différentes catégories sociales, et vivant aussi bien dans les milieux ruraux qu'urbains.

Pas moins de 14 destinations côtières sont prévues, souligne le groupe OCP dans un communiqué.

Pour cet été 2019, les voyages de ces 2.000 jeunes bénéficiaires sont répartis en cinq étapes. Le premier a été inauguré dès le 2 juillet dernier, et a permis d'organiser le séjour de 600 enfants. Les quatre étapes suivantes consistent en l'encadrement des 1400 autres enfants, dont les séjours se répartissent tout au long de cet été 2019.

L'opération "Vacances pour tous" s'est donné pour objectif de favoriser l’accessibilité aux vacances à des enfants et des adolescents issus de familles défavorisées.

Cette opération permet aussi de développer l’autonomie de ces jeunes enfants et adolescents, ainsi que d'acquérir de nouveaux savoirs, comme l'esprit critique, et l'acceptation des différences par la mixité sociale que ces séjours permettent.

Responsabiliser ces enfants et adolescents est un autre objectif, et non des moindres, de cette opération d'envergure nationale. Ils sont ainsi formés aux valeurs citoyennes et à la protection de l'environnement, par des pratiques et des savoirs techniques mis en oeuvre lors d'ateliers de sensibilisation.

Conscient de ces enjeux, le groupe OCP soutient ce processus de colonies de vacances estivales pour en assurer le bon déroulement, ainsi que l’atteinte des objectifs fixés.

Des conventions de partenariat ont, à cet effet, été établis avec 35 associations locales dédiées aux questions ayant trait à l'enfance et à la sensibilisation citoyenne, lesquelles avaient été autorisées à co-organiser ces séjours par le ministère de la Jeunesse et des Sports, initiateur de cet évènement.

Par ailleurs, les 200 encadrants ont bénéficié en amont, les 29 et 30 juin derniers, dans le centre Khouribga Skills du groupe OCP, d’une formation sur les différents techniques et nouveautés règlementaires, ajoute le communiqué de l'OCP.

Les colonies de vacances soutenues par le groupe OCP, via la dynamique Act4community, permettent à des enfants et des adolescents e la province de Khouribga d’acquérir des compétences dans différents domaines, de bénéficier des différents ateliers et actions éducatives, mais aussi de profiter de moments de loisirs culturels et artistiques.

Pour certains enfants bénéficiaires de l'opération "Vacances pour tous", ces séjours représentent pour eux l'unique occasion de s'évader de leur lieu habituel de résidence, et d'aller à la découverte d'autres paysages, de personnes différentes, d'autres lieux.