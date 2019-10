© Copyright : DR

Le coup d'envoi de la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière 2019/2020 a été donné, lundi à Rabat, sous le slogan "Vaccination contre la grippe: protégeons-nous, protégeons nos proches".

Initiée chaque année par le ministère de la Santé, cette campagne vise à informer et sensibiliser la population aux dangers de la grippe saisonnière, tout en passant en revue les mesures préventives qui permettent d'éviter la contraction, la contagion et les complications qui peuvent accompagner cette maladie. Elle entend également encourager la population à se vacciner, dans la mesure où il s'agit d'un des moyens les plus efficaces dans la protection contre la grippe, essentiellement chez les femmes enceintes et les enfants dont l'âge est compris entre 6 mois et 5 ans, mais aussi chez les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes souffrant de maladies chroniques, dont l'insuffisance rénale, le diabète et l'asthme, et chez les professionnels de la santé.

S'exprimant à cette occasion, le Secrétaire général du ministère de la Santé, Abdelilah Boutaleb, a affirmé que la grippe saisonnière est responsable d'environ 3 à 5 millions de cas d'infection graves et de 290.000 à 650.000 de cas de décès à l'échelle mondiale, indiquant que même si la guérison se fait généralement au bout d'une semaine sans traitement particulier, la grippe peut aboutir à des complications, voire à des décès.

Conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et dans le cadre du programme national de prévention contre la grippe, M. Boutaleb a précisé que le ministère veille à prendre les précautions nécessaires, œuvrant ainsi au suivi de la situation épidémiologique de la maladie, au diagnostic des différents types de ce virus saisonnier et définissant, par conséquent, les traitements.

Par ailleurs, le responsable a ajouté que le ministère, conscient du rôle central que jouent les médias dans l'information et la sensibilisation vis-à-vis des questions de santé auprès de la population, poursuit la mise en place de nombreux supports et moyens à même d'éviter les infections et leur propagation.

De son côté, la représentante de l'OMS au Maroc, Maryam Bigdeli, a fait savoir que l'organisation travaille, à travers son Système mondial de surveillance de la grippe et de riposte et le programme mondial de lutte contre la grippe, à fournir les directives stratégiques, le soutien technique et les services de coordination nécessaires aux pays membres dans le but d'améliorer la résilience de leurs systèmes de santé face aux dangers que génère la grippe saisonnière.

Mme Bigdeli a aussi recommandé de travailler de concert avec le reste des partenaires afin de développer les compositions des vaccins contre la grippe, de soutenir les efforts que fournissent les pays membres dans la mise en place de stratégies préventives, de suivi et de lutte contre cette maladie et ce, en renforçant les capacités nationale et régionale de diagnostic et des activités de suivi.

Dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière 2019/2020, le ministère a lancé des campagnes médiatiques et publicitaires à travers lesquelles il conseille d'adapter certains gestes préventifs pour réduire la propagation de cette maladie, notamment en se lavant les mains et en limitant tout contact avec les personnes grippées.

En outre, le ministère a fait part de la publication, sur son portail électronique, "www.sehati.gov.ma", de l'ensemble des supports papiers et audiovisuels et des articles qui traitent de la question.