Le président du Centre de développement de la région Tensift (CDRT), Ahmed Chehbouni, a plaidé dimanche 11 février, à Kuala Lumpur (Malaisie), pour l'adoption d'une approche participative dans la gestion des villes marocaines.

"Cette approche participative permet aux différents acteurs (citoyens, société civile, secteur privé, collectivités territoriales, autorités publiques) de s’approprier et de préserver leurs villes et les rendre des villes équitables, sécurisées et intégrées", a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP, à l’occasion de la participation du CDRT au 9e Forum urbain mondial (WUF9), dont les travaux se poursuivront jusqu’au 13 février.

Il a en outre, fait savoir que le CDRT participe à ce forum car cette association à but non lucratif s’intéresse à la question du développement de sa ville et de sa région et elle souhaite tirer profit des expériences internationales réussies dans ce domaine, notant que la participation marocaine en tant que délégation officielle ou en tant que société civile ne peut qu’être bénéfique pour le Royaume.

Par ailleurs, Ahmed Chehbouni a relevé que les problématiques posées par les métropoles posent des défis sur l’humanité entière car la majorité de la population mondiale habite actuellement dans les villes. Les villes sont un facteur de création de richesse, a-t-il ajouté. Cependant, si les gouvernements n’ont pas planifié l’urbanisme, ces villes deviennent des ceintures de pauvreté, de criminalité et de pollution, a-t-il dit.

Ainsi, note-il, les villes de la planète partagent les mêmes problématiques et sont devenues un frein au développement des pays.

Concernant ce forum, Ahmed Chehbouni a souligné que le WUF9 constituait une étape importante étant donné qu’il se tient après l’approbation du Nouvel agenda urbain (Habitat III) lors de la Conférence des Nations unies sur le logement et le développement urbain durable en 2016 à Quito en Équateur et l’accord sur l’intégration des Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030.

Les questions débattues se rapportent tous à la manière de rendre nos villes plus sécurisées, éco-friendly, villes de la cohabitation, des villes intelligentes (smart city), inclusive économiquement, non polluante, fluide au niveau de la mobilité, équitable et intégrée, a-t-il insisté.

Initié par le programme des Nations unies sur les établissements humains (ONU-Habitat), sous le thème "Ville 2030: des villes pour tous, mettre en œuvre le nouvel agenda urbain", le 9e Forum urbain mondial connaît la participation de près de 20.000 personnes, dont des délégations gouvernementales, société civile, chercheurs, secteur privé.

Ce forum vise à examiner les solutions et les mécanismes adéquats pour une meilleure gestion des villes et des espaces urbains.

Les participants débattent aussi des moyens à même de mettre en œuvre le Nouveau programme pour les villes (Habitat III) approuvé lors de la Conférence des Nations unies sur le logement et le développement urbain durable en 2016 à Quito en Équateur.

A rappeler qu’une importante délégation officielle marocaine, présidée par la secrétaire d'État chargée de l'Habitat, Fatna Lkhiyel, prend part à ce 9e WUF. La délégation marocaine comprend aussi des responsables d’agences urbaines du Royaume et des associations de la société civile telles que le Centre de développement de la région Tensift (CDRT).

Créé en 1998, le CDRT est une organisation non gouvernementale qui a pour vocation de contribuer au développement de la région Marrakech-Tensift-Al-Haouz. Il se propose d’être un cadre organisé d’initiatives, ainsi qu'un espace de réflexion et d’accompagnement des politiques régionales de développement.





Propos recueillis en Malaisie par Fouad BENJLIKA