De fortes pluies parfois orageuses intéresseront, ce lundi et mardi, plusieurs régions du Royaume, a annoncé la Direction de la météorologie nationale.

Ainsi, ces pluies (50-70mm) intéresseront Chefchaouen, Larache, Ouezzane et Taounate, du lundi à 12h au mardi à 12h, a indiqué la Direction dans un bulletin métrologique spécial.

Tanger-Assilah connaîtra, pour sa part, des pluies (30 à 40mm), le mardi de 00h à 10h, a précisé la même source. Des averses parfois orageuses (25 à 35 mm) par moment concerneront, du lundi à 20h au mardi à 10h, Benslimane, Berrechid, Casablanca, El-Jadida, Kénitra, Mediouna, Mohammedia, Nouaceur, Rabat, Safi, Salé, Sidi Bennour, Skhirate, Témara et Essaouira. Des rafales de vent (65 à 75km/h) intéresseront, ce mardi entre 00h et 12h, Al Hoceima, Berkane, Boulemane, Chefchaouen, Driouech, El Hajeb, Fahs-Anjra, Fès, Figuig, Guercif, Ifrane, Jerada, Larache, Mdiq-Fnideq, Meknès, Midelt, Moulay Yaacoub, Nador, Oujda-Angad, Sefrou, Tanger-Assilah, Taounate, Taza et Tétouan, selon le bulletin spécial.

Aussi, des chutes de neige faibles de l'ordre de 05 cm intéresseront lundi Azilal, Béni Mellal et Ifrane, a conclu la même source.