Kiosque360. Un individu a volé un grand taxi où se trouvaient deux passagers à Fnideq. La police, la gendarmerie et les responsables des régions avoisinantes ont été mis en état d’alerte. Le suspect, qui a été rapidement intercepté serait, selon sa famille, atteint de troubles psychiques.

Les services de police de la ville de Fnideq ont connu un état d’alerte maximum cette semaine après le vol par un individu d’un grand taxi ayant à son bord deux voyageurs. Une coordination a été rapidement établie entre la police, la gendarmerie royale et les autorités locales des provinces limitrophes pour intercepter le suspect. Il n’a pas fallu longtemps pour retrouver le taxi volé dans une zone forestière près de la ville de Tétouan. Selon certaines sources, le chauffeur de taxi avait garé sa voiture dans une station près du quartier bas de Kandissi avant qu’un individu ne vienne lui demander de le transporter vers la localité de Stihat dans la province de Chefchaouen.

Les deux hommes se sont mis d’accord sur le prix de la course mais l’individu a commencé à tourner en rond et à demander à chaque fois au chauffeur de retarder le départ. Intrigué par son comportement, le chauffeur de taxi s’est finalement décidé à embarquer les voyageurs pour une autre destination. Mais l’individu s’est subitement engouffré dans la voiture et a démarré en trombe, emmenant avec lui deux passagers (une femme et un homme).

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du samedi 10 août, que le voleur a menacé les deux passagers de renverser la voiture s’ils criaient. L’homme et la femme ont obtempéré de peur d’être agressés avant que le passager ne demande au chauffeur de s’arrêter pour apporter de l’eau à la femme, prétendument évanouie. Selon les mêmes sources, les deux voyageurs ont profité de cet arrêt pour prendre la fuite et s’éloigner de leur ravisseur. Ce dernier a continué sa route en direction d’une zone montagneuse dangereuse près de Tétouan où il a eu un léger accident dans un virage. Contactés, les services de police ont procédé à l’arrestation du suspect qui a essayé, auparavant, de tromper la vigilance des habitants du coin pour fuir.

La police judiciaire a entamé l’enquête préliminaire. Selon certaines sources, la famille du suspect aurait fait savoir aux enquêteurs qu’il souffrait de troubles psychiques. L’homme serait soumis à une expertise psychiatrique demandée par les autorités compétentes en coordination avec le parquet du tribunal de première instance de Tétouan