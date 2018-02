© Copyright : Le360

La circulation risque d’être dense ce week-end (3 et 4 février) à cause de deux événements majeurs. Voici les conseils de la Société nationale des autoroutes du Maroc.

Le Championnat d’Afrique des nations prend fin ce week-end. Les vacances scolaires aussi. Et cela coïncide évidemment avec la fin de la semaine. En pareille occasion, le trafic routier est dense, avec ce que cela comporte de désagréments.

Et c’est pour éviter tout désagrément que la Société nationale des autoroutes recommande aux usagers de la route de mieux organiser leurs déplacements, surtout samedi entre 16h00 et 22h00 et dimanche entre 14h00 et 22h00.

La société, qui fait part de cette info, ce vendredi 2 février, dans un communiqué, informe qu’elle a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la fluidité de la circulation.

"L'ADM invite aussi les usagers des autoroutes à contacter le centre d'appel au numéro 5050 pour plus d'informations", ajoute le communiqué.