Kiosque360. L’ambassadeur d’Egypte au Maroc a déclaré que le scientifique égyptien Abou Bakr Abdel Mouneim Ramadan est mort d’une crise cardiaque. Le diplomate a ainsi mis fin à une polémique provoquée par le journaliste controversé d’Al Jazeera, Ahmed Mansour, qui a parlé d’acte criminel.

La mort subite du scientifique nucléaire égyptien Abou Bakr Abdel Mouneim Ramadan lors de sa participation à une conférence sur l’énergie à Marrakech a suscité une grande polémique. Le chef du Réseau national de surveillance du rayonnement nucléaire égyptien est décédé, jeudi dernier, des suites d’une crise cardiaque. C’est le journaliste controversé Ahmed Mansour qui a inauguré cette campagne de dénigrement par une publication sur les réseaux sociaux mettant en doute les causes naturelles de la mort du savant égyptien. Il est même allé jusqu’à émettre l’hypothèse d’un acte criminel. Une accusation qui fut malheureusement relayée par certains organes de presse qui ont désigné le Mossad comme responsable de sa mort.

Le défunt participait à un atelier de travail organisé par l’Agence internationale de l’énergie nucléaire quand il a ressenti des douleurs à l’estomac. Il s’est excusé auprès de ses pairs et a regagné sa chambre où son état de santé s’est aggravé avant d’être transporté d’urgence vers une clinique où il a rendu l’âme.



La mort subite du professeur égyptien a provoqué une vague de scepticisme qui a dépassé nos frontières, poussant l’ambassadeur d’Egypte au Maroc, Achraf Ibrahim, à réagir en déclarant: «Tout ce que l’on a dit sur la mort du professeur Abou Bakr Abdel Mouneim Ramadan est à prendre avec des pincettes car personne ne connait la vérité. Je sais toutefois que l’examen préliminaire du corps du défunt montre que le decès est survenu suite à une crise cardiaque».

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du lundi 9 septembre, que l’ambassadeur égyptien a justifié les raisons de ce scepticisme par la «déclaration d’un chercheur tunisien qui participait à cet atelier de travail dans laquelle il a affirmé que le professeur a eu un malaise après avoir bu un jus d’orange». Et l’ambassadeur de préciser que «quand la police marocaine a interrogé ce chercheur tunisien, il a indiqué que le défunt buvait quotidiennement du jus d’orange. Il a ajouté que tous les participants à cette conférence ont diné ensemble dans un restaurant et ce n’est qu’après ce diner que le professeur égyptien a eu un malaise et senti une grosse fatigue».



Le quotidien Assabah qui traite le même sujet dans son édition du lundi 9 septembre, a repris les déclarations de l’ambassadeur égyptien qui a mis en garde contre tout ce qui a été relayé par les réseaux sociaux. Pour mettre fin à cette polémique, Achraf Ibrahim a indiqué que l’ambassade égyptienne et les autorités marocaines sont en train de finaliser les procédures pour rapatrier la dépouille du défunt.

Les mises en garde de l’ambassadeur ont été faites suite à des rumeurs mettant en doute les causes naturelles de la mort du professeur égyptien. C’est le journaliste d’Al Jazeera, Ahmed Mansour, connu pour son appartenance aux frères musulmans, qui a mis le feu aux poudres dans un message posté sur la Toile. Il a devancé les évènements et les investigations pour émettre des doutes sur les causes du décès du scientifique égyptien. Il a en effet donné l’information et conclu en préjugeant des résultats de l’enquête et de l’autopsie en s’interrogeant: «A-t-il été assassiné par le Mossad?».