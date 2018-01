© Copyright : DR

Un groupe d'individus habitant la commune rurale Tendrara relevant de la province de Figuig n’ont pas décoléré après qu’un enfant a été renversé par un camion. Au point d’empêcher les autorités de le secourir. Un geste maladroit et répréhensible.

Un enfant a été renversé, ce jeudi 11 janvier, par un camion au niveau du souk hebdomadaire de la commune rurale Tendrara relevant de la province de Figuig.

Alertés par cet accident, les autorités locales et les éléments de la Gendarmerie royale se sont dépêchés sur le lieu pour dresser le constat d’usage, prendre les mesures légales et ordonner le transfert de l’enfant grièvement blessé à l’hôpital.

Mais des individus, en colère, ne l’ont pas entendu de cette oreille. Ils ont eu, pour on ne sait quelle raison, la maladresse d’empêcher les autorités et les éléments de la Gendarmerie royale d’accomplir leur devoir. Ces derniers, après avoir alerté le parquet général, sont intervenus pour imposer le respect de la loi afin de permettre le transfert à l’hôpital de la victime dans une ambulance.

Le parquet général a ordonné l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident et définir les responsabilités et procéder aux poursuites judiciaires à l'encontre des individus ayant empêché les autorités d’accomplir leur devoir et de porter assistance à une personne en danger.