Les éléments de la police judiciaire de la préfecture de Fès ont procédé, mardi, à l'arrestation d'un individu pour son implication présumée dans une tentative de vol à l'arme blanche au sein d'une agence commerciale appartenant à une institution bancaire, sise quartier Bensouda à la même ville.

D'après les premiers éléments de l'enquête, le mis en cause, qui cachait son visage à l'aide d’une écharpe en coton, s’était introduit au sein de l’agence, un couteau à la main, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Le prévenu n’a pas réussi à exécuter son acte criminel après l’intervention d’un agent de sécurité qui a bien fermé la porte d'entrée de l'agence, précise la même source, ajoutant que le mis en cause a ensuite cassé la devanture en verre de l'agence et pris la fuite, laissant derrière lui l’arme blanche, l’écharpe et des traces de sang causés par ses blessures.

L'intervention rapide des éléments de la police a permis l’arrestation immédiate du suspect à proximité du lieu du crime, selon la DGSN.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les investigations se poursuivent pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.