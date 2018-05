© Copyright : DR

Contrairement à de fausses allégations colportées par certains sites, l'hôpital provincial de Salé, que le souverain vient d'inaugurer, est "opérationnel et ouvert au public" sauf pour quelques services, a assuré lundi 28 mai une source gouvernementale à le360.

Regrettant que des parties locales représentant le Conseil de la ville véhiculent "à des fins de propagande des informations erronées sur cet hôpital", le ministre de la Santé, Anas Doukkali, a apporté des éclaircissements utiles sur la situation de ce nouvel hôpital.

"L'hôpital est ouvert et ses services ne seront totalement opérationnels que progressivement", a déclaré le ministre, reconnaissant que le service des urgences n'avait pas encore commencé à fournir ses prestations. "On a commencé graduellement. Le rythme de croisière sera atteint dans trois mois au maximum", a assuré le ministre, indiquant que des prestations médicales sont déjà fournies par ce centre hospitalier, telles les consultations et les explorations fonctionnelles.

Une autre source a précisé que la maternité sera ouverte sous peu avec son transfert de l'hôpital de Moulay Abdellah. Le ministère de la Santé a souligné son engagement à faire des deux hôpitaux des centres de santé de proximité. Actuellement, une opération de redéploiement d'un personnel de santé est en cours vers cet hôpital pour que Salé ait une dimension régionale en matière de santé".

Prochainement, selon la même source, il sera procédé à la signature d'une convention avec le CHU destinée à permettre à cet hôpital de Salé "d'assurer des prestations dans les secteurs du néonatal et des opérations chirurgicales lourdes".

La même source gouvernementale a indiqué que le ministère de la Santé "veut éviter à la population de Salé de se déplacer à Rabat afin de bénéficier de prestations médicales et d'opérations chirurgicales lourdes".