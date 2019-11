© Copyright : DR

La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a organisé, mercredi au siège du Centre d'accompagnement et de réinsertion de Casablanca, une cérémonie de distribution d'équipements relatifs à des projets générateurs de revenus au profit d'ex-pensionnaires d'établissements pénitentiaires.

Cette action s'inscrit dans le sillage de la mise en œuvre du programme d'appui aux micro-projets et à l'auto-emploi au profit des ex-pensionnaires des établissements pénitentiaires au titre de l'exercice 2019, lancé par le roi Mohammed VI, le 27 mai 2019 à Casablanca, ainsi que dans le cadre de la stratégie intégrée de réinsertion socio-professionnelle des ex-détenus, menée sous la présidence effective du souverain.

Ont bénéficié de cette opération, pour un montant global de 564.262 dirhams, 12 bénéficiaires parmi les ex-pensionnaires ayant purgé des peines d'emprisonnement en vertu des dispositions de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et ayant participé au programme "Moussalaha - Réconciliation", élaboré par la Direction Générale à l'Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR), et mené par celle-ci en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus, la Rabita Mohammadia des Oulémas et le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH).

Dans une déclaration à la presse, le coordinateur de la Fondation Mohammed VI, Abdelouahed Jamali Idrissi, a indiqué que ledit programme entend assurer les conditions de réinsertion socio-économique au profit de cette catégorie de détenus en les réconciliant avec les textes religieux, avec soi et avec la société, à travers un processus multidimensionnel de réhabilitation et d’accompagnement.

Ensuite, survient la phase de réinsertion socio-professionnelle pour couronner le processus de réhabilitation, dont ils ont fait objet durant la période de détention, et ce, en leur permettant de bénéficier d’activités génératrices de revenus menées par la Fondation Mohammed VI, sur la base d’un projet de vie élaboré de concert avec chaque bénéficiaire à même de garantir les meilleures conditions d’une réinsertion efficiente en cohérence avec les valeurs de paix sociale et de dignité humaine, a-t-il ajouté.

Les bénéficiaires de ces projets ont exprimé, à cette occasion, leur gratitude et leurs remerciements au Souverain pour l’opportunité qui leur a été offerte pour pouvoir s’intégrer au sein de la société, affirmant avoir délaissé les idées obscurantiste qui ont causé leur incarcération.

Cette cérémonie, marquée par la participation du gouverneur de la préfecture d’arrondissements Ain Sbaâ-Hay Mohammadi, Hassan Benkheyi, a été ponctuée par la présentation d'un exposé sur le programme de distribution des projets générateurs de revenus en faveur des ex-détenus pour l’exercice 2019.