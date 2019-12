© Copyright : DR

Le permis de construire pour la rénovation de l'Hôtel Lincoln devrait être délivré en janvier 2020. La rénovation de cet immeuble Art-Déco, édifié en 1914, et situé dans le centre-ville historique de Casablanca, devrait, quant à elle, démarrer fin mars-début avril. Les détails.

La rénovation du mythique Hôtel Lincoln devrait démarrer à la fin du mois mars 2020. C'est du moins ce qu'assure l'Agence urbaine de Casablanca, propriétaire de l'immeuble, après une procédure d'expropriation qui avait débuté en 2009. Le 22 octobre dernier, l'Agence urbaine a donc en toute légitimité signé une convention avec l'agence française Réalités Afrique, pour le réaménagement, la rénovation et l'exploitation de cet immeuble, fleuron de l'architecture Art-Déco de la métropole, aujourd'hui en ruine.

Mais un mois plus tard à peine, des parties supérieures de l'immeuble, au niveau de sa frise, se sont effondrées. Aprés avoir sécurisé le périmètres immédiat autour du site en 24 heures, l'immeuble a entre-temps été stabilisé. Une source interrogée par Le360 assure aujourd'hui qu'il n'ya aucun danger à même de menacer la vie des citoyens.

Cela étant dit, l'hôtel Lincoln se dégrade à vue d'oeil depuis 1989, alors qu'il appartenait encore à un homme d'affaires algérien, lequel a été débouté en 2009, après une procédure d'expropriation menée par l'Agence urbaine, qui a finalement pu faire l'acquisition de l'immeuble moyennant la somme de 11 millions de dirhams.

Le dossier d'octroi du permis de construire pour la restauration et rénovation à l'identique de l'Hôtel Lincoln, dans le respect de ses éléments architectoniques, sera déposé à la fin décembre 2019 et le certificat de conformité devrait quant à lui être délivré en janvier 2020, selon les sources contactées par Le360.

Le chantier de la rénovation de l'édifice, qui sera assuré par l'architecte Tarik Oualalou devrait, quant à lui, démarrer trois mois plus tard, c'est à dire vers fin mars, ou début avril 2020, selon les prévisions.

Après la rénovation, qui devrait durer plusieurs années, au vu d'immense superficie de l'immeuble (l'hôtel Lincoln s'étend sur 9.500 mètres carrés), ce joyau architectural, classé au patrimoine national en 2000, sera, à terme, transformé en un hôtel 5 étoiles sur 7.500 mètres carrés, et comprendra également, selon l'agence Réalités Afrique, des commerces et des bureaux sur 2.000 mètres carrés, un restaurant, une piscine et une terrasse sur le toit (un rooftop pour les initiés).

Le nom de l'exploitant de l'hôtel, qui en sera le gestionnaire délégué, n'est pas encore dévoilé.