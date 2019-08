Exclusif. Cambriolage au domicile de Benchamas: voici la valeur du butin emporté

Hakim Benchemass, secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM).

Le butin issu du cambriolage du domicile de Hakim Benchamas, président de la chambre des conseillers et président du PAM est constitué de divers bijoux et d'importantes sommes d'argent en dirhams et en devises, a-t-on indiqué auprès des enquêteurs. Les détails.

Le cambriolage du domicile, situé dans le quartier résidentiel du Souissi, a eu lieu entre lundi et samedi dernier et a été découvert seulement hier, dimanche 25 août, par la famille de Benchamas à son retour de vacances d'Al Hoceima. La police, une fois alertée, s'est rendue dans la demeure de Hakim Benchemas pour enquêter sur les circonstances de ce vol. La famille Benchemas tient à remercier l'équipe de la police scientifique pour "sa célérité et son efficacité". Dans leurs premières hypothèses, les enquêteurs supposent que le (ou les) cambrioleur(s) aurai(en)t bien préparé leur coup, "mené de manière professionnelle". Le domicile de Hakim Benchamas, président de la Chambre des conseillers, cambriolé pendant ses vacances Avant de commettre leur forfait, le (ou les) voleur(s) ont d'abord déconnecté le système de surveillance par caméras. "Les cables des caméras ont été coupés et l'appareil DVR qui dirige le système de contrôle et de surveillance a été neutralisé", selon la même source. Voici par ailleurs, la valeur du butin de ce cambriolage: - L'épouse de Hakim Benchamas s'est vue dérober pour 27.000 dirhams en billets de banque en plus de bijoux d'une valeur allant de 300.000 à 350.000 dirhams. - La belle-soeur de Hakim Benchamas s'est quant à elle vue dérober 2.000 dirhams en billets de banque ainsi que des bijoux d'une valeur comprise entre 20.000 à 30.000 dirhams. - Hakim Benchamas s'est quant à lui vu dérober pour 2.700 en euros et en dollars, une somme issue du reliquat de frais de voyage, en plus de deux montres de poignet, de marque Boss et Concorde. Les enquêteurs ont trouvé la chambre du couple Benchamas sens dessus-dessous. Deux ordinateurs de Hakim Benchamas n'ont pas du tout intéressé le (ou les) cambrioleur(s), de même que certains documents dont Benchamas est détenteur, selon la même source.

Par Mohamed Chakir Alaoui