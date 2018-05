© Copyright : DR

Kiosque360. Près de 440.000 candidats prendront part aux examens du baccalauréat au titre de l’année scolaire 2017-2018. De nouvelles mesures ont d'ailleurs été prises pour lutter contre la triche.

Environ 440.000 candidats passeront les examens du baccalauréat qui auront lieu les 1er et 2 juin pour la première année, puis les 6 et 7 du même mois pour les classes de terminale, rapporte Al Ahdath Al Maghribia qui reprend, dans son édition de ce 28 mai, les grandes lignes d’un communiqué du ministère de l’Education nationale.

Sur ces 440.000 candidats, poursuit Al Ahdath, 48% sont des filles et 28% des candidats libres. Et d'ajouter qu'ils proviennent de l'enseignement public à raison de 70%, contre 7% pour l'enseignement privé.

Le ministère affirme qu'une attention particulière sera portée, cette année, aux candidats malvoyants et à ceux souffrant d’un handicap mental, dans le cadre de l’adaptation des procédures d’examen.

Par ailleurs, des mesures drastiques sont prévues pour sécuriser le transfert des épreuves vers les centres de distribution et les centres d'examen. En plus, des équipes mobiles de répression de la fraude via des moyens électroniques seront déployées. Les téléphones portables seront strictement bannis des salles d'examen.

Et gare à ceux qui tenteront de tricher et porteront atteinte «aux valeurs de la transparence et de l’égalité des chances» en s'exposent à «des conséquences désastreuses», avertit le département de Saïd Amzazi.

Le ministère a mobilisé les moyens humains nécessaires, notamment 41.660 surveillants et près de 40.000 enseignants qui seront chargés de corriger près 3,6 millions copies d’examen.

20.830 salles dédiées aux examens seront réparties à travers 1.500 centres d'examen, au niveau des différentes directions régionales.

Rappelons que la session de rattrapage aura lieu les 10, 11, 12 et 13 juillet.

Quant aux examens de la session de rattrapage de l'examen régional des candidats libres et de la première année, ils auront lieu les 6 et 7 Juillet.

Ceux qui auront bien préparé leurs examens et auront le bonheur de les réussir pourront partir en vacances la paix dans l’âme dès le 22 juin, date de la proclamation des résultats de la première session.