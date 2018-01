© Copyright : DR

La nouvelle procédure de prise de rendez-vous pour les examens de conduite est entrée en vigueur ce lundi 22 janvier. Cependant, un grand nombre d'auto-écoles n'ont pas encore régularisé leur situation. Explications.

C’est aujourd’hui que la nouvelle procédure de prise de rendez-vous pour les examens d’obtention du permis de conduire entre en vigueur, et tout le monde n’est pas forcément prêt.

Selon le ministre délégué en charge du Transport, Mohamed Najib Boulif, il resterait à ce jour une centaine d’auto-écoles qui n’ont pas encore fourni à la tutelle les informations nécessaires pour être éligibles à la nouvelle procédure. La même source évoque également les cas de plusieurs établissements ayant déclaré les noms des mêmes moniteurs. «Il ne leur sera pas possible de prendre les rendez-vous et ils doivent prendre attache avec les services provinciaux du ministère pour régulariser leur situation», tient à préciser le ministre.

Pour rappel, le département de tutelle a introduit de nouvelles mesures pour l’apprentissage de la conduite et le passage des examens. En plus de la prise de rendez-vous électronique, on peut citer la limitation du nombre de candidats par auto-école, ou encore la fixation d’une durée minimale d’apprentissage avant d’être éligible à l’examen de conduite.