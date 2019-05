L’étude réalisée par le ministère de la santé et l’OMS révèle que près de 80% des marocains s'alimentent mal et font peu d'activité physique

Près de 80% des Marocains mangent mal et ne bougent pas assez selon une étude réalisée par le ministère de la Santé et l’Organisation Mondiale de la Santé.

L’enquête épidémiologique de prévalence des facteurs de risque des maladies non transmissibles du ministère de la Santé réalisée conjointement avec l’OMS vient de révéler les habitudes de consommation des Marocains.

Selon cette étude réalisée auprès d’un échantillon représentatif de la population marocaine de 6.100 personnes, 76% des Marocains consomment moins de 5 fruits et légumes par jour.

Même si la consommation de légumes reste régulière, ils consomment seulement un fruit en moyenne par jour. Ainsi, 4,2 est le nombre moyen de jours par semaine de consommation de fruits contre 2,5 portions de légumes par jour. Cette part est plus importante en milieu rural qu’en milieu urbain (84% contre 72,1%).



Parmi les items étudiés, la consommation de sel quotidienne. Les résultats de l’enquête montre que près de 15% des Marocains ajoutent du sel avant ou pendant les repas. Les femmes seraient plus concernées avec 14,5% contre 12.5% pour les hommes.

Si les personnes résidantes en milieu urbain sont plus importantes, que celles du milieu rural, deux tiers de la population cible estime qu’elle ne consommait que la quantité nécessaire de sel. Par ailleurs, seul un quart des répondants pensait qu’il consommait quotidiennement des repas peu salés à très peu salés. En revanche 91,3% ont répondu connaitre les effets néfastes d’une consommation excessive de sel, qui pouvait conduire à des problèmes grave de santé.

Concernant la consommation de poisson, elle ne serait que de 1,6 jour par semaine, contrairement aux viandes rouges ou blanches, utilisés à raison de 4,2 jours par semaine.

ll a aussi été rapporté dans cette étude que les produits laitiers sont consommés quatre jours par semaine et les boissons gazeuses et les jus de fruits commerciaux en moyenne un jour par semaine.

Enfin, les Marocains prennent quatre repas par semaine à l’extérieur de leur domicile.

L’enquête révèle que 84,7% des répondants ne pratiquent pas d’activité physique hors de leur temps libre, et ce pourcentage est plus important chez le sexe féminin avec 93% de femmes sédentaires.

21% d’entre eux ne respectent pas les recommandations de l’OMS qui suggère au moins 150 minutes d’activité physique par semaine.

Et plus l’âge avance, plus la tendance à la sédentarité est importante. Enfin, en moyenne, chaque personne passe 2 heures et demie à faire des activités sédentaires, une tendance plus importante au milieu urbain, qu’en milieu rural.