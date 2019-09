© Copyright : DR

Kiosque360. Beaucoup d’études ont montré que des produits que l’on utilise chaque jour comportent des risques pour la santé. Si tout le monde sait que les rayonnements du portable sont cancérigènes, peu savent que le désodorisant, le parfum, la cosmétique, la pâte dentifrice sont très nocifs.

Le Centre international de recherche sur le cancer a classé les ondes électromagnétiques émises par les téléphones portables comme pouvant être cancérigènes. Les preuves s’accumulent de jour en jour quant aux risques sur la santé que peuvent causer des rayonnements du téléphone mobile quand il est utilisé directement ou sans écouteurs.

Toutes les études scientifiques réalisées jusqu’ici ont établi un lien entre les rayons émis par le GSM et le cancer. Par ailleurs, une étude de l’institut des recherches médicales de Prague a révélé l’existence de cinq produits chimiques qui nous entourent et comportent des risques pour notre santé. Ces produits pénètrent dans le corps d’une manière routinière causant des maladies graves dont le cancer et le changement de comportement du corps à travers l’altération du système immunitaire.



L’étude montre qu’il est difficile d’éviter ces produits qui sont consommés quotidiennement et intégrés dans la plupart des produits fabriqués. Il s’agit notamment des produits alimentaires, des vêtements, des meubles, des cosmétiques ainsi que des pesticides à usage domestique ou agricole. Il existe au moins un de ces produis chimiques dans chaque maison à travers le monde. Une équipe d’experts européens a effectué des recherches sur le produit chimique le plus répandu dans nos maisons. Il s’agit du dioxyde de titane (E 171) qui est un produit cancérigène que l’on retrouve dans la pâte dentifrice, les crèmes solaires ainsi que dans certains produits alimentaires.

Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du samedi 14 septembre, que le dioxyde de titane est aussi présent dans les produits cosmétiques. Selon certaines évaluations, la dangerosité de ce produit ne se manifeste que quand il est inhalé sous forme de poudre pour atteindre et altérer les poumons.



Des chercheurs de l’université de Washington ont découvert des produits chimiques toxiques tout aussi cancérigènes dans la lessive et les désodorisants. D’autres produits que l’on croyait stérilisants et inoffensifs comme le parfum peuvent causer le cancer, des maladies de peau et des yeux, voire des troubles du foie. Les stabilisateurs que l’on utilise pour prolonger la durée de la peinture tel l’oxyde d’éthylène attaquent les yeux, les poumons et la peau tout comme les produits utilisés dans la décoloration.