Escroquerie via Internet: trois individus, membres d'un réseau criminel, arrêtés à Tanger

La police judiciaire de Tanger a arrêté, lundi, trois individus, âgés entre 34 et 63 ans, pour leur implication présumée dans un réseau criminel d'arnaque et d'escroquerie via Internet et émission de chèques sans provision. Les détails.