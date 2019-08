© Copyright : DR

Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans une palmeraie de l’Oasis de Ziz, à proximité de la ville d’Errachidia. Les flammes ont causé le décès d’un sexagénaire qui cherchait à contenir le feu à l’aide d’une branche de palmier. Explications.

Le violent incendie qui s’est déclaré dans une palmeraie de l’Oasis de Ziz, à proximité de la ville d’Errachidia, a causé la mort d’un homme âgé de 68 ans. Le défunt s’était vraisemblablement emparé d’une branche de palmier pour tenter de maîtriser les flammes.

D’après ses voisins, cet habitant de la localité de Ksar Oulad Aissa voulait, par ce geste, sauver les palmiers-dattiers, et donc la récolte de la région. S’étant retrouvé encerclé par les flammes, il est mort asphyxié après avoir perdu connaissance.

Depuis plusieurs semaines, cette région est en proie aux vents et à une forte vague de chaleur.

Lors de cet incendie ravageur, 1000 palmiers-dattiers ont été détruits. D’après les habitants de la région, l’origine de l'incendie reste pour l’heure inconnue.

Les éléments de la protection civile et les habitants de Ksar Jdid et de Ksar Oulad Aissa, dans la commune d’Aoufous, ont joint leurs efforts pour maîtriser les flammes qui risquaient de s’étendre.

Le mois dernier, dans cette même région, à cause de la forte chaleur et de la sécheresse, un immense incendie avait déjà ravagé plus de 20 hectares de terres. Plus de 2.500 palmiers et 1.500 oliviers avaient alors péri.