© Copyright : Le360

Après la fête de l'Aïd où il a pris quelques jours de repos, Saïd Amzazi, ministre de l'Education nationale, s'est vite replongé dans ses dossiers pour préparer la rentrée scolaire et universitaire prévue respectivement le 5 et le 9 septembre prochains.

Le ministre va se réunir dès la semaine prochaine avec les directeurs des académies et les délégués régionaux de l'enseignement primaire et scolaire avant d'enchainer avec une rencontre dédiée aux présidents des réseaux de doyens des facultés de lettres, de droit et de l'économie, des sciences et de médecine.

Il faut noter que le 5 septembre sera la date de la rentrée scolaire pour les trois cycles de l'enseignement primaire, secondaire collégial et lycées. Ce jour-là, ce sont quelque 8 millions d'élèves, dont plus de 50% de filles, qui prendront le chemin de classes.

Près de 15% de ces élèves appartiennent au secteur de l'enseignement privé.

Quant au nombre d'enseignants, il s'élèvera à environ 248.000 personnes répartis sur plus de 11.000 établissements scolaires.

A propos de l'enseignement supérieur, il ouvrira ses portes le 9 septembre pour plus de 250.000 étudiants. "Les cours démarreront impérativement le 9 septembre dans toutes les facultés du royaume"", selon une source proche du ministère.