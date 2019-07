© Copyright : DR

Kiosque360. Ces usines alimentent les commerces, dans les quartiers populaires et les souks hebdomadaires, en produits de nettoyage d’origine douteuse qui présentent un risque pour la santé et pour l’environnement.

Aux alentours de Casablanca, comme dans certaines villes du nord, les petites fabriques anarchiques de détergents et autres produits de nettoyage pullulent. En fabriquant des dizaines de produits non contrôlés, elles menacent la santé publique et l’environnement. En effet, elles utilisent, dans la fabrication de ces produits, des composants chimiques non autorisés provenant de la contrebande et en grande concentration. C’est ce qui a d’ailleurs poussé les autorités locales à réagir. C’est ainsi que les agents de l’autorité ont été chargés, récemment, de mener une enquête sur le sujet, rapporte le quotidien Assabah dans sa livraison du jeudi 25 juillet.

D’après des sources de l’enquête, citées par le quotidien, ces produits de qualité douteuse continuent d’inonder le marché, au point de s’imposer dans certains commerces, notamment dans les milieux périurbains et dans le monde rural. Ce qui représente un danger réel pour la santé du consommateur. Et, pour mieux pénétrer le marché, note le journal, citant les éléments de l'enquête, les fabricants s’appuient sur une armée de vendeurs ambulants qui envahissement quotidiennement les souks hebdomadaires et les quartiers populaires.

Les composés chimiques utilisés dans la fabrication de l’eau de javel ainsi que d’autres produits de nettoyage concernés, poursuit le journal, sont fortement toxiques. Certains de ces composés peuvent être la cause directe de l’apparition de certaines formes de cancer chez les consommateurs, notamment le cancer de la peau. Ce qui est encore plus inquiétant, relève le quotidien, c’est que ces fabriques recyclent des bouteilles en plastique qui ont contenu auparavant des médicaments et ont été acquises auprès des laboratoires pharmaceutiques, sans avoir été stérilisées. Ce qui suppose, encore une fois, un risque élevé pour la santé.

Cette enquête menée par les services de l’Intérieur a également révélé que les fabricants n’hésitent pas à imiter des produits de nettoyage de marques connues, mettant sur le marché des produits de contrefaçon à des prix très compétitifs. Ce qui occasionne des pertes sèches pour les sociétés produisant ces marques, mais des gains considérables pour les fabricants clandestins. D’autant que la liste de produits fabriqués dans ces usines clandestines comporte un grand éventail de produits, tels que l’eau de javel, les nettoyants de sol de toutes formes et les produits de lessive, entre autres.

Face à une telle situation, les autorités ont décidé de sévir en lançant une campagne pour l’éradication de ces fabriques et des descentes dans les entrepôts, situés le plus souvent en dehors des villes, qui servent pour le stockage des produits ainsi fabriqués et prêts à être mis sur le marché.