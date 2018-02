© Copyright : DR

Le gouvernement œuvrera avec les différents acteurs économiques et associatifs à garantir un habitat décent à l'ensemble des citoyens, au niveau des différentes régions du Royaume, a indiqué, samedi à Salé, le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani.

Les associations, coopératives et amicales d'habitation jouent un rôle prépondérant dans la mise en place d'un logement décent répondant aux standards internationaux, a précisé Saâd-Eddine El Othmani lors d'une journée d'études sur le rôle de l'habitat social dans la promotion de l'économie nationale.

«Le secteur de l'habitat social doit faire face à plusieurs contraintes liées essentiellement aux cadres juridiques et organisationnels», a-t-il noté, exprimant son souhait de voir les recommandations de cette journée proposer des solutions fiables à même d'organiser davantage ce secteur.

Pour sa part, le ministre de l'Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Abdelahad Fassi Fihri, a indiqué que son département encourage les initiatives dans ce secteur, à travers l'encadrement et l'accompagnement des amicales et associations d'habitation durant toutes les étapes de la mise en oeuvre de leurs projets, ainsi qu'à travers la résolution des problèmes qui peuvent se poser dans les traitements de leurs dossiers.

De même, ajoute-t-il, le ministère a veillé à la mise en place d'une banque d'informations au sein de son portail électronique, dédiée aux acteurs associatifs et économiques, ainsi qu'à l'élaboration d'études et de recherches en la matière et la proposition de lois encadrant ce secteur.

Fassi Fihri a appelé, à cette occasion, les amicales et associations à améliorer l'action solidaire et participative, par l'élaboration de plans précis, respectant les standards de l'habitat et les délais de la livraison des logements, et le développement des moyens d'organisation et de gestion en vue de faire face aux contraintes liées au «bien commun» et maintenir la confiance entre les différents acteurs.

De son côté, le président de la Fédération nationale des amicales d'habitation au Maroc, Arafat Al Mongidi, a fait savoir que l'habitat social qui a été initié par des associations et des amicales d'habitation, a contribué énormément à la diversification de l'offre immobilière au Maroc, laquelle s'ajoute aux efforts de l'Etat et du ministère de tutelle dans ce domaine.

Plusieurs contraintes liées essentiellement aux volets juridiques et administratifs font obstacle à l'action de ces associations, a-t-il déploré, soulignant l'impératif de mettre en place une loi-cadre organisant l'action des acteurs dans ce domaine, prenant en considération la dimension solidaire, en vue de garantir un logement décent à toutes les catégories sociales, notamment les vulnérables d'entre elles.

Par ailleurs, une convention de partenariat a été signée, dans ce cadre, entre la fédération et l 'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes visant à renforcer la coopération entre les deux établissements en matière de construction d'habitat.