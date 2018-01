© Copyright : Dr

La police est parvenu à élucider le meurtre avec préméditation d’un homme à l’intérieur de son domicile à El Jadida. Le crime, accompagné de vol qualifié, avait été commis tard dans la nuit de vendredi 12 janvier. Voici ce qui s'est passé.

Le service provincial de la police judiciaire à El Jadida est parvenu, dans la matinée de dimanche 14 janvier, en coordination avec les éléments de la police de Bir Jdid, à élucider le meurtre avec préméditation, accompagné de vol qualifié, commis tard dans la nuit de vendredi et qui avait visé un homme retrouvé mort à l’intérieur de son domicile.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent l’implication présumée de l’épouse de la victime et de son voisin de 33 ans dans la préparation et l’exécution de ce crime à l’aide d’une arme blanche pour des motifs de vol et d’adultère, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), dans un communiqué.

L’enquête a permis l’arrestation de l’épouse de la victime soupçonnée d’avoir participé à ce crime ainsi que l’auteur principal de cet acte criminel, ajoute la DGSN, relevant que ce dernier a des antécédents judiciaires pour vol et coups et blessures. Les deux suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du Parquet compétent en vue de faire toute la lumière sur les tenants et les aboutissants de cette affaire.