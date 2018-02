© Copyright : DR

Le prédicateur Mohammed Fizazi est toujours interdit de prêche depuis le 12 octobre 2017. Il attend le verdict de l'affaire l'opposant à Hanane Zaaboul qui l'accuse de l'avoir épousée sans acte de mariage.

Le cheikh Mohammed Fizazi n’a toujours pas retrouvé son minbar. Le prédicateur, interdit de prêche depuis l’éclatement de l’affaire et son accusation de séquestration de la part de Hanane Zaaboul, attend le verdict.

Cette dernière accuse Cheikh Fizazi de l’avoir épousée sans acte de mariage et orchestré son viol. Après plusieurs enquêtes réalisées par la brigade des mœurs de Tanger, l’affaire est toujours entre les mains du parquet de la ville et les deux parties attendent impatiemment le début et l’issue du procès.

«J’attends le verdict de ce procès qui n’a pas encore démarré, afin de reprendre le prêche», confie le prédicateur à le360.

Pour rappel, le ministère des Habous et des affaires islamiques avait exigé le 12 octobre 2017 la suspension du prêche de Cheikh Fizazi qu’il avait l’habitude d’animer au sein de la mosquée Tarik Ibn Ziad de la ville du Détroit.