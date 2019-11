© Copyright : DR

La police judiciaire de Fès a saisi, mardi, sur la base d’informations précises fournies par la DGST, une grande quantité de drogue, 13,2 tonnes de chira, et procédé à l'arrestation de 2 individus pour leur liens présumés avec un réseau criminel s'activant dans le trafic international de drogue.

Les deux mis en cause ont été interpellés dans une ferme sise dans la région de Ras El-Ma, à environ dix kilomètres de Fès, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), faisant état de la saisie de 13,2 tonnes de chira, soigneusement dissimulées dans de grandes plaques de marbres, creusées à l'aide d'outils électriques pointus destinés à percer les pierres et le marbre.

Les opérations de fouilles menées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir des équipements logistiques suspectés d’être utilisés dans le trafic de drogue, à savoir une voiture 4×4, une remorque, une moto, un transformateur électrique et un fusil de chasse chargé de deux cartouches, précise la même source.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et identifier les éventuelles ramifications de ce réseau criminel aux niveaux national et international et appréhender tous les complices potentiels, conclut le communiqué.