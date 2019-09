Drame d’Imlil: 12 ans de prison pour apologie du terrorisme

Un des suspects du double meurtre d’Imlil à son arrivée au tribunal.

© Copyright : DR

Kiosque360. La cour d’appel de Salé a condamné jeudi 9 individus à un total de 51 ans de prison ferme dans 8 dossiers séparés liés à des affaires de terrorisme. Les mis en cause ont été poursuivis pour constitution d’une bande terroriste, non dénonciation, apologie et incitation au terrorisme.

La Chambre criminelle chargée des affaires du terrorisme près de la Cour d'appel de Salé a condamné jeudi dernier 9 individus à des peines allant de 3 à 8 ans de prison ferme. Le total de ces condamnations a atteint 51 ans repartis sur huit dossiers liés à des affaires de terrorisme. Les mis en cause ont été poursuivis pour constitution d’une bande en vue de préparer et commettre des actes terroristes visant à porter gravement atteinte à la sûreté de l’État, non dénonciation, apologie et incitation au terrorisme. Dans les détails, le tribunal a condamné dans la même affaire deux accusés originaires du nord du Maroc à des peines de prison de 6 et 8 ans. Les deux individus avaient essayé de rejoindre la Syrie pour soutenir l’organisation terroriste de Daech mais ils ont été arrêtés avant d’exécuter leur plan. Selon les éléments de l’enquête, les deux acolytes avaient visionné la vidéo montrant l’assassinat sauvage de deux touristes scandinaves à Chamharouch dans la région d’El Haouz. Ils ont par la suite fait l’apologie de cet acte terroriste barbare sur les réseaux sociaux. Les investigations ont démontré, en outre, que les deux compères avaient planifié en compagnie de deux autres accusés de perpétrer des attentats à Fnideq sous la bannière de l’organisation terroriste Daech. Au cours de leur procès ils ont nié catégoriquement les accusations dont ils faisaient l’objet. Ce qui n’a pas empêché le ministère public de requérir contre eux les plus lourdes peines en évoquant la gravité des crimes révélés par les investigations de la police. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du samedi 28 septembre, que le deuxième dossier jugé par le tribunal concerne un mineur dont l’âge ne dépasse pas 17 ans qui a été condamné à 5 ans de prison ferme. Le mis en cause était poursuivi dans une affaire gravissime ayant pour objectif la commission d’un attentat à l’aide d’un engin explosif dans un «riad touristique» connu à Taroudant. L’enquête a révélé que le mineur a essayé de fabriquer des explosifs dans le cadre d’un projet individuel visant à porter gravement atteinte à l’ordre public. Le mis en cause a longtemps navigué sur les sites électroniques qui montrent comment fabriquer les explosifs. Il avait essayé de rejoindre l’organisation terroriste de Daech en Syrie avant de préparer des attentats sur des sites touristiques de la région de Taroudant, où il habite. L’accusé avait fait l’apologie des actes terroristes commis par Daech au Maroc, en Syrie et en Irak. Le tribunal a par ailleurs condamné deux individus à 10 ans de prison ferme chacun après avoir été accusés de terrorisme, d’apologie du terrorisme et tentative de rejoindre la Syrie. Les mêmes chefs d’inculpation ont été imputés à quatre accusés qui ont été jugés dans quatre dossiers séparés. La cour les a condamnés à un total de 22 ans de prison ferme allant de 3 à 12 ans.

Par Hassan Benadad