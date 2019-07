© Copyright : Le360

Un véhicule de transport mixte est toujours enseveli sous les amas de rochers et de terre, suite à un glissement de terrain dû à des pluies torrentielles.

Les pluies torrentielles intenses qu’a connu la province d'Al Haouz mercredi soir ont provoqué une hausse du niveau des cours d’eau et des ruisseaux et un éboulement au point kilométrique 230 sur la route nationale No 7 au niveau du douar Touk Al Khair, relevant de la commune Ijoukak dans le Caidat Talat N' Yacoub (Cercle Asni), ont indiqué les autorités locales de la province, précisant qu’un véhicule de transport mixte a été enseveli sous les amas de rochers et de terre.

Aussitôt informés par une des personnes qui se trouvait sur place, les autorités locales et les services de sécurité et de la protection civile ainsi que les équipes de la Direction provinciale de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, ont été mobilisés pour prendre les mesures nécessaires, ajoute la même source, notant que les efforts se poursuivent pour dégager les boues qui ont atteint près de 20 m de hauteur, dans le but d’extraire ce véhicule, repêcher ses occupants potentiels et rétablir la circulation sur cet axe routier.

L’opinion publique sera tenue informée à temps des développements relatifs à cet incident, conclut la même source.