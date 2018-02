© Copyright : DR

Le ministère de la Santé procédera, lundi prochain (19 février), au lancement d'une caravane de don de sang dans plusieurs régions du Royaume sous le thème "le don de sang, une responsabilité de tous" afin d'assurer un approvisionnement en sang suffisant.

Le lancement de cette caravane, qui se poursuivra jusqu'au 25 mars dans les régions Rabat-Salé-Kénitra, Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Fès-Meknes et Tanger-Tetouan-Houceima, sera donné par le ministre de la Santé, Anas Doukkali, souligne un communiqué du ministère, notant que cette initiative cible l'ensemble des citoyens, les établissements et les associations œuvrant dans ce domaine ainsi que les donneurs.

Cette caravane vise à assurer un approvisionnement en sang couvrant au moins 7 jours, soit 4500 sachets sanguin et à consacrer la culture du don de sang au sein de la société, outre la sensibilisation à l'importance de ce geste. Elle a, également, comme objectif de renforcer le stock des produits sanguins dans les centres de transfusion sanguine relevant de Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès et Tanger.

Cette caravane est organisée en coordination avec les ministères de l'Intérieur et des Habous et des affaires Islamiques, la Fondation Mohammed VI pour la promotion des oeuvres sociales des préposés religieux, la ligue marocaine des Associations de donneurs de sang, la Fédération marocaine des associations des donneurs de sang et le comité national de prévention des accidents de la circulation.

Pour assurer le succès de cette initiative, le ministère de la Santé a mobilisé un staff médical et infirmier et une unité médicale mobile pour le don de sang.