Kiosque360. L’organisation Greenpeace a réalisé une étude sur la pollution atmosphérique au dioxyde de soufre. Le Maroc est mal logé dans le classement mondial, car les trois centrales thermiques du royaume émettent des milliers de tonnes de ce gaz toxique source de plusieurs maladies graves.

Une récente étude de l’organisation internationale Greenpeace, réalisée en collaboration la NASA, révèle que le Maroc occupe la 25e place mondiale parmi les pays les plus polluants en dioxyde de soufre (SO2). Le royaume arrive en deuxième position sur le plan africain derrière l’Afrique du Sud, qui pointe au septième rang dans le classement mondial. Pour réaliser cette étude, Greenpeace s’est basée sur les données satellitaires collectées par la NASA et détectant les principaux polluants de l’air (émission de CO2 des voitures, sulfate et dioxyde de soufre). La même étude indique qu’au cours de l’année 2018, le Maroc a produit 216.000 tonnes de dioxyde de soufre. Les centrales thermiques qui fonctionnent avec le charbon sont les principaux polluants atmosphériques.

Ces centrales dégagent dans l’air des particules de soufre très toxiques qui attaquent l’appareil respiratoire (Allergie et asthme) et provoquent de graves maladies telles que le diabète et autres. Les centrales thermiques de Jorf Lasfar et de Mohammedia sont les plus grands émetteurs de ce gaz et produisent respectivement 113.000 et 73.000 tonnes de dioxyde de soufre. Couplé à d’autres produits, le SO2 provoque des pluies acides produites normalement par les activités volcaniques et industrielles, ainsi que les énergies fossiles.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du samedi 7 septembre, que la troisième centrale thermique de Safi génère près de 30.000 tonnes de SO2. La production de la centrale de Mohammedia a baissé en 2018 (73 000 T) alors qu’elle avait émis 126.000 tonnes en 2017. Par contre, la centrale de Jorf Lasfar a connu une courbe ascendante en passant de 69.000 tonnes d’émission de SO2 en 2017 à 113.000 tonnes en 2018.



Le Maroc n’est pas le seul pays à connaître de problèmes de la pollution atmosphérique, car l’étude précitée révèle que d’autres pays vivent des situations plus catastrophiques. Il s’agit notamment de l’Arabie saoudite classée sixième mondiale en matière d’émission de dioxyde de soufre. Elle est suivie par les Emirats arabes unies (17e) et l’Irak (23e). L’Inde, la Russie et la Chine sont considérés comme les pays les plus polluants de la planète, sachant que la pollution atmosphérique tue 7 millions de personnes dans le monde.