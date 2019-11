© Copyright : DR

Plus de 1000 personnes de confession juive issus des 4 coins du monde se réuniront le jeudi 28 novembre à Essaouira. Parmi elles, de nombreuses personnalités du monde des affaires, de la politique et même du journalisme ont répondu présent à ce rassemblement pour l’intronisation d’un Sefer Torah.

En présence de l’Admour, chef du Tribunal Rabbinique, Rabbi Yoshiahou Yossef Pinto Shlita, la ville d’Essaouira accueillera jeudi 28 novembre, un rassemblement de plus de 1000 personnes de confession juive, issus des 4 coins du monde. Parmi les participants à ce rassemblement pour l’intronisation d’un Sefer Torah, de nombreuses grandes personnalités du monde des affaires seront au rendez-vous.

Le natif de Casablanca, l’homme d’affaires et magnat de la presse, Patrick Drahi, sera présent au rassemblement, à l’instar des géants de l’immobilier l’argentin Eduardo Elsztain et l’américain Ofer Yardeni. Le banquier colombien Jaime Gilinski Bacal sera aussi de la partie au même titre que l’entrepreneur américain Jay Schottenstein et le géant des hydrocarbures, l’israélien Itshak Chova ainsi que le professionnel du divertissement, l’américain Jay Podolsky.

Pour information, le Sefer Torah, copie manuscrite du livre saint de la religion juive, nécessite pour son édification, entre 6 mois et un an de travail. Une fois achevé, son prix avoisine les 28.000 dollars US.

Essaouira, autrefois Mogador, est une ville située au bord de l’océan Atlantique. Elle est célèbre pour accueillir tout au long de l’année de multiples évènements de la communauté juive.