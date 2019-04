Diapo. Voici les nouveaux uniformes des femmes et des hommes de la DGAPR

A l’occasion de son 11e anniversaire, la Délégation générale à l’administration pénitentiaire à la réinsertion (DGAPR) a changé le look de ses femmes et ses hommes, en fonction de leur grade et de leurs missions. Les images.

Par Rahim Sefrioui