Une maison construite de manière totalement anarchique au beau milieu des remparts millénaires de Bab Doukkala, a enfin été démolie. La wilaya de la ville a promptement réagi à l'indignation d'une chercheur(e) en patrimoine, suite à la publication de photos choquantes sur les réseaux sociaux.

Vous souvenez-vous de cette polémique, née sur les réseaux sociaux, sur cette maison construite au beau milieu des remparts millénaires de bab Doukkala, à Marrakech?

Suite à la diffusion des photos de cette hérésie architecturale, par Amal Mellakh, d'abord sur Facebook, ensuite relayées par les médias, la wilaya de Marrakech a promptement réagi, en démolissant cette construction totalement anarchique, qui datait de plus de trente ans.

C'est ce que précise la chercheure en patrimoine matériel et immatériel, sur les réseaux sociaux.

Aprés s'être indignée via un post sur Facebook, le 18 août dernier, Amal Mellakh tient aujourd'hui à "remercie[r] une semaine plus tard, la réactivité des autorités de la wilaya de Marrakech pour leur acceuil et pour le travail fourni pour réhabiliter la médina, commençant par le quartier Qberchou, dont l'affaire de cette fameuse maison, une anarchie qui date de plusieurs années..."

Amal Mellakh avait en outre précisé qu'une procédure avait été entamée par la wilaya pour vider le bâtiment, indemniser ses occupants et procéder à la démolition de cette construction. "Dans les prochains jours, il n'y aura plus rien, et le mur sera réhabilité", avait-elle souligné.

Rappelons que la rénovation des murs de Bab Doukkaka entre dans le cadre d'un projet plus global pour l'aménagement de ce quartier du vieux Marrakech, à l'intérieur des remparts.