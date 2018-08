La plage de Belyounech perd de sa splendeur. Ce site, situé à quelques pas de Sebta, est envahi par toutes sortes de déchets. La preuve en images.

La plage de Belyounech, près de Sebta au nord du Maroc, est dans un état de saleté avancé. C'est ce qu'a constaté l'équipe de le360 lors d'un déplacement sur place. Ordures, déversement des eaux usées... Tout y passe.

Alors que ce site était depuis longtemps caractérisé par une beauté naturelle rarement égalée, les constructions anarchiques et l'afflux de plus en plus massif des estivants venus de plusieurs villes du Maroc ont modifié le paysage. La propreté laisse à désirer et la beauté du site en pâtit.