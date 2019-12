Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, a abrité du 6 au 9 décembre derniers la deuxième édition du Village du Maroc. Durant toute la durée de cet évènement, ouvert au grand public, sons, images, épices et saveurs du Maroc ont su fair naître la magie du royaume auprès des visiteurs.

Voici, en quelques chiffres, un aperçu de ce que représente, après Orlando en Floride, ce second déploiement du Village du Maroc.

- 300 invités au dîner de gala: plusieurs VIP étaient présents, dont des ministres, des ambassadeurs, des leaders politiques, des hommes d’affaires, des journalistes et des artistes.

- Une délégation de 20 hauts responsables du Maroc, pour l'inauguration officielle du Village du Maroc.

- 1000 visiteurs par jour.

- 500 repas, signés du traiteur Maître Rahal, servis au quotidien.

- 1.500 personnes présentes au concert de clôture.

- Deux troupes folkloriques de 15 personnes qui ont animé chaque jour le Village du Maroc, au Palais de la Culture.

- 3 artisans honorant les métiers du zellije, de la dinanderie et du tissage, en plus de la présence d’un calligraphe.

- 30 médias marocains et plus d’une cinquantaine de médias ivoiriens présents, dont 4 chaînes de télévision: MEDI 1 TV, 2M, Al Aoula et la première chaîne de télévsion ivoirienne.