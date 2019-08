Diapo. Casablanca: vous avez aimé les nids-de-poule, les dos d'ânes? Vous allez adorer les plaques d’égout saillantes!

Les chaussées de l’avenue Lalla Yacout et du boulevard de Paris ont été refaites. Mais le «génie» qui a supervisé les travaux y a placé des plaques d’égout hautes de plusieurs centimètres. Un vrai danger pour automobilistes et piétons. Faites gaffe à vos pneus et à vos orteils! Les images.

Par Adil Gadrouz