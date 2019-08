Diapo. Casablanca. Quand les plaques de signalisation deviennent un danger public

A Casablanca, emprunter le trottoir est un véritable parcours du combattant. En plus de devoir faire attention aux trous, aux pierres et autres obstacles sur votre chemin, il faut aussi faire attention à votre tête à cause de panneaux de signalisation mal ajustés.

Par Adil Gadrouz