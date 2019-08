Diapo. Casablanca. Quand la signalétique devient un danger public

A Casablanca, marcher sur le trottoir est un véritable parcours de combattant. En plus de devoir faire attention aux trous, aux pierres et autres obstacles sur votre chemin, il faut aussi faire attention à votre tête à cause des panneaux de signalétique.

Par Adil Gadrouz