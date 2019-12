Sur le boulevard Zerktouni, l’une des principales artères de Casablanca, les trottoirs sont délabrés faute d’entretien. Les piétons ne peuvent donc compter que sur leur vigilance pour éviter les pièges auxquels ils sont exposés: chute, blessure ou même fracture, surtout quand il pleut.

Il est près de 16H à Casablanca, les rues sont pleines de piétons de tous âges, de toutes origines, lorsque sur le boulevard Zerktouni, l’une des principales artères de la capitale économique du royaume, et plus précisément à proximité des deux mythiques tours «Twin Center», on débouche sur des trottoirs pleins de nids de poule.

Rentrer du travail à pied n’est donc pas une partie de plaisir, mais plutôt «la marche du combattant». En foulant ce boulevard pourtant très fréquenté, il faut rester vigilant, sur le qui-vive puisqu’une chute est vite arrivée.

Jouxtant les enseignes bancaires, les logos de grandes marques internaionales et autres , les trottoirs sont «minés»: leurs dalles manquent souvent à l’appel et si elles sont en place, aux premieres gouttes de pluie ils deviennent mouvantes.

Les passants ne sont pas en reste face à cette négligence . Tous contournent les endroits «piégés». À cet effet, un passant étranger a déclaré que «parcourir Zerktouni c’est la croix et la bannière surtout lorsqu’il pleut».

Pour rappel, la ville de Casablanca bénéficie, de par sa taille et de son statut de capitale économique du royaume, du plus grand budget de fonctionnement du pays. Il est tout de même aberrant que la mairie ne prenne pas le soin d’éviter un incident inutile aux Casablancaises et Casablancais ainsi qu’aux visiteurs de la plus grande metropole du Maghreb.