Said Amzazi, le ministre de l'éducation nationale supervise le pemier jour des examens du baccalauréat au lycée Zineb Nafzaouia-Tifelt

On vérifie les copies des examens avant de les remettre aux élèves

© Copyright: DR

Les copies du Bac 2018 dans les enveloppes, on verifie une dernière fois et on les remet aux candidats